Jimmy Fallon és John Cena úgy megörültek egymásnak, hogy lenyomtak egy komplett duettet, koreográfiával

A stúdióban találkoztak.

Jimmy Fallon tegnapi műsorában március óta először történt meg, hogy a stúdióban fizikai valójában is megjelenjen a vendég. Sokan még a mai napig online veszik fel a beszélgetéseket, de Fallon most úgy döntött, ideje visszaszokni a régi kerékvágásba. A felvétel során annyira megörültek egymásnak John Cenával – ő volt a vendég – hogy azonnal fogták magukat és táncra perdültek. Előadtak egy teljes koreót is, és eleinte másfél méter távolságból kerülgették egymást, majd a dal közepén fogták magukat, maszkot és kesztyűt húztak, majd egymás nyakába borultak.

Kiemelt kép: YouTube/ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon