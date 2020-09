Megszületett Joaquin Phoenix első gyereke, nagyon különleges nevet kapott

A JustJared arról számolt be, hogy megszületett Joaquin Phoenix és Rooney Mara első gyereke, ezt Victor Kossakovsky rendező osztotta meg egy kérdezz-felelek során a Zürichi Filmfesztiválon. Azért ott, mert a rendező Gunda című filmjénél Phoenix producerkedett is.

Ez még nem minden, mert Kossakovsky már a baba nevét is tudja, aki

River Phoenix lett, pont úgy, ahogy a színész bátyja, aki 1993-ban halt meg tragikus körülmények között.

🚨 Viktor Kossakovsky 📽️, Gunda: He just had a baby Boy who’s Called River. ( about Joaquin) pic.twitter.com/WuUISnuTsZ

— Max California’s Lover (@Paula_FlorV) September 27, 2020