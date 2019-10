Joaquin Phoenix életútját látva felesleges csodálkozni, hogy ilyen jó színész lett

Minél idősebb vagyok, annál inkább tudom, hogy valójában kurvára nem tudok semmit sem. Ezt az október 28-án 45. születésnapját ünneplő színész mondta, akinek életét nemcsak a hajó szöggel kivert oldalához csapkodott halak, de egy szexszekta és a drogtúladagolás miatt meghalt bátyjának sorsa is alakította.

Ebben a cikkben nem Phoenix filmes karrierjéről lesz szó, hiszen mindenki tudja, hogy jó színész, ahogy valószínűleg azt is, hogy legismertebb karakterei nem a legéletvidámabb emberek: a Gladiátorban Commodus császárként egy gátlástalan gyilkos volt, A nő című filmben is inkább szomorú a virtuális nővel szerelembe eső Theodore-ként, és akkor itt van még Joker. Emiatt inkább életének azon pontjain megyünk végig, amik ezekhez a szerepekhez vezették őt.

Ha ez a cikk azzal kezdődött volna, hogy akkor most mindenki nagyon figyeljen, mert végre kiderül, hogy a most 45 éves Joaquin Phoenix hogyan lett vegán, mindenki azonnal be is zárta volna, pedig ez tényleg egy olyan történet, ami elég sok mindent megmagyaráz karrierjével kapcsolatban.

1977. október 28: az aznap hároméves Joaquin Phoenix családjával egy Miamiba tartó teherhajón utazik, hátrahagyva Venezuelát, ahol addig élt szüleivel és testvéreivel egy szinte világméretű, vallásos szekta tagjaként.

Szülei 1969-ben házasodtak össze, nem sokkal utána pedig csatlakoztak a Children of God (Isten gyermekei) nevű szektához, aminek vezetője David Berg volt, aki többek közt Mózesnek, apának de akár nagypapának is hívatta magát követőivel. Phoenix szülei ekkor még nem tudták, hogy a nagyon hippi vonásokkal átitatott pünkösdi karizmatikus egyház, amibe beléptek, valójában egy szexkultuszt ünneplő szekta. Az egyház misszionáriusaiként dolgoztak Venezuelában, közben pedig született négy gyerekük, River, Rain, Joaquin és Liberty.

Ebben az időben a Children of God (nyíltan) még nem tolta olyan erősen azt a vonalat, ami miatt később hírhedt lett. Például azt, hogy a szexet használták további hívek toborzásához, vagy hogy az aktusokba a szektába tartozó nagyon kicsi gyerekeket is bevonták.

Phoenix szülei akkor döntöttek úgy, hogy kilépnek, amikor megtudták, hogy egyházuk erre kiválasztott nőtagjai az úgynevezett „flirty fishing” (flörtölő horgászat) módszerrel csábítottak el férfiakat, hogy azok aztán csatlakozzanak hozzájuk. A család Venezuelában egy külön kommunában élt, távol Bergtől, így viszonylag későn ébredtek rá arra, hogy a gyerekeikkel együtt valójában egy szekta tagjai lettek.

Ha valaki a Children of Godot említi, abban mindig van valami enyhén vádló. Valami bűntudatkeltő. Szerintem a szüleim ártatlanok. Tényleg hittek benne, de mások nem így látják, amit furcsának és igazságtalannak tartok. Úgy gondolom, a szüleim csak azt hitték, találtak egy olyan közösséget, amivel egyeztek az elképzeléseik. A szekták ritkán állítják magukról azt, hogy szekták

– mondta 2014-ben a Playboynak adott interjújában Joaquin Phoenix.

A színész legidősebb testvére, River Phoenix 1991-ben a Details magazinnak adott interjújában a szektában eltöltött évekkel kapcsolatban azt mondta, szüzességét négyéves korában veszítette el. De részletesebben sem ő, sem pedig családja nem beszéltek tapasztalataikról, mindössze anyjuk mondott annyit egy későbbi interjúban, hogy évek kellettek ahhoz, hogy túltegye magát a magányon és a fájdalmakon.

A kilépéskor megbeszélték, hogy új életet kezdenek és vezetéknevet is cserélnek: az addigi Bottom nevet hátrahagyva a család felvette a Phoenix nevet (ami a hamvaiból feltámadó mitikus madárra utal) – immár öt gyerekkel, az anya ugyanis terhes volt Summerrel.

Erről az időszakról beszélt Joaquin Phoenix nemrég a Vanity Fairnek, az interjúban azt is elmondta, hogy a teherhajón, amivel útra keltek, az egyik konténerben játékokat szállítottak, a személyzet pedig adott ezek közül egy dömpert a születésnapjára, még egy tortát is sütöttek neki.

Tisztán emlékszem a tortára, ami talán az első tortám volt addigi életem során. A játékokra is emlékszem. Azelőtt soha nem kaptam új játékot.

Phoenix és idősebb testvérei, River és Rain figyelték a halászokat, és azt látták, hogy miután az egyik férfi kifogta a halakat, erősen hozzávágta azokat a hajó direkt emiatt teleszögelt oldalához. A színész szerint ebben a pillanatban jött rá, hogy a hal, amivel szülei etették addig Venezuelában, miközben Istenhez imádkoztak, valójában ez az ártatlan és gyámoltalan, vergődő állat, amit épp halálra kínoznak a hajón az orra előtt.

Nagyon durva és erőszakos volt. Élénken emlékszem anyám arcára, aki megszólalni sem tudott, miután üvöltöttünk vele, hogy miért nem szólt nekünk arról korábban, hogy mi az a hal. Emlékszem, hogy csorgott a könny az arcán és nem tudott mit mondani.

Két hónappal később az egész család vegán lett és elindultak Hollywood felé, ahol aztán a semmiből felépítettek gyerekeik számára egy tévés és filmes karriert. És itt tök jó lenne azt mondani, hogy a továbbiakat már mindenki ismeri, Joaquin Phoenix hatalmas hollywoodi sztár lett, akit valószínűleg most fognak negyedszerre is Oscarra jelölni a Joker miatt, de idáig eljutni sem volt egyszerű dolog. Főleg mert Joaquin Phoenix előtt ott volt a bátyja, River Phoenix, aki a 80-as évek egyik legnagyobb tinisztárja volt és ígéretes karrier várt rá, azonban 1993-ban meghalt drogtúladagolásban.

1993. októbere: River mellett végig ott van Joaquin is, aki gyakorlatilag testközelből nézi végig bátyja halálát.

River barátja, Bob Forrest 2013-as visszaemlékezésében viszonylag részletesen leírta, mi történt azon az estén, amikor River Phoenix meghalt. A 23 éves férfi akkoriban a Red Hot Chili Peppers gitárosával, John Frusciantéval lógott, crackeztek, kokaint szívtak és heroinoztak, ahogy október 30-án is, amikor River Phoenix P nevű együttesével készült fellépni a Viper Roomban, Johnny Depp klubjában. Az együttesben Riveren kívül Depp és a szintén Red Hot Chili Peppersből ismert Flea is játszott. A klubban ott volt River akkori barátnője, Samantha Mathis is, illetve Joaquin és húga, Rain.

Mindenki kokainozott, a már eleve bedrogozott River is, aki a koncert közben szólt Forrestnek, hogy nem érzi jól magát, és úgy gondolja, túladagolta a drogot. Forrest azt válaszolta, biztos nem túladagolásról van szó, mert akkor nem tudna állni és beszélni. Nem sokkal később River Phoenix már a klub előtt feküdt a földön, miközben görcsök rázták a testét. A mentőket Joaquin hívta ki, Rain pedig próbálta újraéleszteni őt. Az akkor 23 éves River Phoenix nem sokkal később a kórházban halt meg, három nappal azután, hogy Joaquin Phoenix 19 éves lett. Joaquin Phoenix ezután több mint egy évre visszavonult és nem vállalt szerepeket, de nem ez volt az utolsó elvonulása a színésznek.

2008 október vége: két Oscar-jelölés után a semmiből bejelenti, hogy visszavonul.

Nem is azért volt ez meglepő, mert Phoenix még csak 34 éves volt. Az sokkal furcsább volt, hogy ezzel együtt azt is elmondta, azért hagy fel a színészi pályával, hogy rapkarrierjével foglalkozzon. Szakállat növesztett és egyre lepukkantabban nézett ki, majd nem sokkal később David Letterman műsorában nagyon furán is viselkedett.

Zavart volt, érthetetlenül és összefüggéstelenül beszélt, az egész interjú alatt napszemüveget viselt, a rágóját pedig az asztalra ragasztotta. A legtöbben azt gondolták, Phoenix alkohol vagy drog hatása alatt volt, esetleg megbolondult, többen viszont gyanakodni kezdtek, hogy ez csupán valami csúnya trollkodás és médiahack – és tényleg az volt.

Az történt ugyanis, hogy Joaquin Phoenix és Ben Affleck testvére, Casey Affleck áldokumentumfilmet forgattak arról, hogy Phoenix megkattan és belevág egy teljesen vállalhatatlan rapkarrierbe, ami egy annyira feldolgozhatatlanul szürreális helyzet, hogy az emberek és a sajtó se nagyon tud majd mit kezdeni vele. A filmet végül I’m Still Here címmel a 2010-es Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be, inkább kevesebb, mint több sikerrel.

Phoenix a visszavonulása bejelentésétől egészen bemutatóig a szerepben maradt, minden nyilvános megjelenésekor előadta, hogy teljesen megőrült. A bemutató után viszont ismét régi önmaga lett, újabb szerepeket vállalt, és Lettermanhoz is visszatért, hogy bocsánatot kérjen. A már említett Playboy-interjúban erről is beszélt: elmondta, hogy a műsorvezetőt nem avatták be, de mivel úgy gondolta, ő az egyik legokosabb tévés, biztos rájött magától, hogy valami nem stimmel. Majd az interjút azzal zárta:

Minél idősebb vagyok, annál inkább tudom, hogy valójában kurvára nem tudok semmit sem.

