A Konyhafőnök: Matyi vágott egy darabot az ujjából, a mentős csúnyán nézett rá

Nem akart leállni a munkával.

Az elődöntő első versenynapja nem alakult a legszerencsésebben Szalai Matyi számára. Nem elég, hogy Rácz Jenő összetett receptjét bedagadt szemmel kellett megcsinálnia, még az ujjából is levágott egy kicsit a kapkodásban. Először a séf sietett a segítségére, végül egy mentős kötözte be szakszerűen a sérülését. Utóbbi vetett is rá egy szúrós pillantást, mert az ellátása közben sem állt meg egyetlen pillanatra sem.

Az volt bennem, hogy nem adhatom fel, már csak a Jenő séf miatt sem. Muszáj volt kívülről azt sugároznom, hogy ura vagyok a helyzetnek még úgyis, hogy dőlt a kezemből a vér. Ilyenkor hajtja az embert a szíve. Biztos mindenki átélte már, amikor sokk helyzetbe kerül hirtelen, teljesen önkívületi állapot. Valószínűleg levághattam volna az egész ujjamat, akkor is ugyanez történik, csinálod tovább a dolgokat, mintha semmi nem történt volna

– mondta Matyi.

Kiemelt kép: rtl.hu