Hogyan születnek a tévés műsorvezetők? Újrahasznosítással!

Nádai Anikó a Házasodna a gazda műsorvezetője, Majka több műsort is kapott a TV2-nél, Puskás Peti és Gáspár Laci az X-Faktorban mentorkodnak. De hogy kerültek ide? Gyakorlatilag ugyanilyen műsorokból, amelyekben eredetileg versenyzők voltak. A kereskedelmi tévés arcokat elnézve egyre inkább tűnik úgy, a csatornák azzal frissítenek arculatukon, hogy visszafoglalkoztatják, gyakorlatilag újrahasznosítják az általuk kitermelt celebeket.

Majka

Az egyik első név, ami mindenkinek eszébe jut ebben az esetben, az Majoros Péter, vagyis Majka, aki az RTL Klub első realityjében, a ValóVilág első szériájában szerepelt. Bár nem nyerte meg, ő lett a legismertebb arc, akit a csatorna nem sokkal később műsorvezetőként alkalmazott, miközben Majka már rapper karrierjét is elkezdte Dopeman segítségével. Egy ideje már a TV2 műsorvezetője.

Gáspár Győző

Szintén az RTL Klubon lett ismert, rögtön saját valóságshow-t kapott, a csatorna pedig – ha csak évekkel később is, de – munkát ajánlott neki műsorvezetőként. Gáspár a ValóVilág háttérműsorát, a BeleValóVilágot vezethette – az egyelőre nem derült ki, hogy a 10. szériában is megkapja-e ugyanezt a szerepet.

Baukó Éva

Szintén a ValóVilágnak köszönheti műsorvezetői karrierjét. Baukó a negyedik évadban szerepelt – itt mindenképpen emlékezzünk meg arról, hogy amikor kiderült, ő nyerte a párbajt, a földön fetrengett örömében –, a későbbi évadokban pedig megkapta a reality háttérműsorának vezetését Győzike váltótársaként.

Nádai Anikó

Ugyanabban a szériában, a VV4-ben szerepelt, mint Baukó. Az RTL Klub először az Éjjel-Nappal Budapest egyik főszereplőjeként foglalkoztatta, majd később rábízta a ValóVilág műsorvezetését. Ő kapta meg a Farm című realityt is, illetve Lilu után most a Házasodna a gazda című társkereső műsorvezetését is.

Kiss Ramóna

Alapvetően színésznő, a Barátok köztben lett ismert, és miután otthagyta a sorozatot, az RTL Klub újabb munkát ajánlott neki. Így lett az X-Faktor műsorvezetője Istenes Bence után, de vezethette a Celeb vagyok, ments ki innen!-t, illetve a Reggelit is. Később szerepet kapott a szintén RTL-en futó Drága örökösök című sorozatban is.

Szabó Zsófi

A TV2-n lett ismert a Jóban Rosszban színésznőjeként, de miután otthagyta a sorozatot, a konkurens RTL döntött úgy, hogy műsorvezetőként alkalmazza őt. Először az X-Faktor háttérműsorát kapta meg, majd a Story Extra, a Playback Párbaj és a Reggeli műsorvezetője lett.

Puskás Peti

Ahogy Szabó Zsófinál, úgy ebben az esetében is a konkurens csatorna élt azzal a lehetőséggel, hogy a TV2 Megasztárja által kitermelt Puskásból műsorvezetőt csináljon. Vezette a ValóVilágot, közben pedig mentorkodott az X-Faktorban is.

Gáspár Laci

Szintén a TV2 Megasztárjában vált ismertté, az első széria harmadik helyezettje lett, majd az RTL évekkel később az X-Faktor egyik mentoraként alkalmazta. Az idén kapott még három műsort az RTL-től – zsűrizhetett az Álarcos énekesben, a Made in karanténban, illetve egy a járványhelyzet alatt kapott egy realityt is, Maradj haza magadnak! címmel.

