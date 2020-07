Diane Keatonből mém lett, pedig csak egy villát keresett a konyhában

Tényleg szórakoztató.

Több szempontból is szórakoztató a mostani hírünk: egyrészt a Buzzfeednél lévő kollégák humora önmagában megér egy misét legújabb Diane Keatonről írt cikkük miatt, másfelől pedig kalaplengetés jár a kreatív internetezőknek, akik azonnal mémet csináltak a színésznő főzős videójából, amiből végül az a cikk és ez is megszületett.

Időrendi sorrendben haladva úgy áll a dolog, hogy Keaton nekiállt tacót készíteni, amiből Instagram-videót csinált:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Diane Keaton (@diane_keaton) által megosztott bejegyzés, Júl 17., 2020, időpont: 10:06 (PDT időzóna szerint)

A videó egy pontján beledobja a taco shellt a serpenyőbe, majd elmondja, a megforgatásához szükség lesz egy villára, hoz is egyet. De konkrétan 15 másodpercbe telik, míg a színésznő elkopog valahová a villáért a konyhájában, majd visszatér a serpenyőhöz. Joggal teszik hát fel a kérdést a twitterezők: milyen messze vannak Diane Keaton villái?

How far away are Diane Keaton’s forks pic.twitter.com/7HFRtrBK1Y — caitie delaney (@caitiedelaney) July 17, 2020

Innen nem volt megállás a mémek terén:

Diane Keaton, miután elmegy és hoz egy villát.

diane keaton after going to get a fork pic.twitter.com/HYyYc1AOzP — ellie (@ryderskravitz) July 17, 2020

Ha egy vonat 193 km/h-s sebességgel elhagyja Baltimore-t nyugat felé haladva, mennyi ideig tart Diane Keatonnek, hogy szerezzen egy villát?

If a train leaves Baltimore at 120 m.p.h. headed west, how long does it take Diane Keaton to get a fork? — ZiggyDaddy (@Ziggy_Daddy) July 18, 2020

Megszámoltam: 19 lépésnyire van Diane Keaton villás fiókja a sütőtől.

Diane Keaton elindul egy villáért:

Diane Keaton getting a fork pic.twitter.com/GtrLhRhkjK — Germaphobe Sean (@GermaphobeSean) July 17, 2020

