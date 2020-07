Feldolgozhatatlan, de tényleg 25 éves lett a Spinédzserek

Alicia Silverstone az évfordulós film kapcsán a 11 évvel ezelőtt elhunyt Brittany Murphyre emlékezett.

Szerencsére csak mi feledkeztünk meg az egyik létező legfontosabb évfordulóról, a Vogue nem, így nekik köszönhetően most mi is megemlékezünk arról, hogy 25 éve mutatták be a Spinédzserek című filmet.

via GIPHY

A filmben Alicia Silverstone mellett az egyik főbb szerepet Brittany Murphy játszotta. Most a 2009-ben elhunyt színésznőről is beszélt a Vogue-nak Silverstone, aki elmondta, hogy már a meghallgatáson is látta, hogy Murphy a legalkamasabb Tai Frasier szerepére. Arról is beszélt, hogy a forgatás alatt csak ős Murphy voltak valójában is tinédzserek, így sokszor mindkettejük anyja elkísérte őket. Hozzátette, hogy akkoriban fel sem fogták, milyen nagy filmben szerepelnek, de nem is feltétlenül lehetett akkor még tudni, mennyire fontos szerepet tölt majd be a popkultúrában a Spinédzserek.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Vogue (@voguemagazine) által megosztott bejegyzés, Júl 19., 2020, időpont: 2:40 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/Vogue