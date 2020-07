Szabó Zsófi fogyott 7 kilót és most túl vékonynak tartják

A műsorvezetőt márciusban még nagydarabnak nevezte Sebestyén Balázs és habár Szabó Zsófi akkor próbálta nem magára venni a dolgot, a karantén alatt rájött, hogy ő sem elégedett azzal, amit a mérleg mutat alatta.

Jött a karantén, sokkal ingerszegényebb lett a környezet, elmaradtak a programok, ettünk is rendesen, így feljött néhány kiló. A karantén vége felé életmódváltásba kezdtünk a férjemmel: figyelünk az étkezésre, mellette futunk, ami olyan jól megy, hogy már lement 7 kg! Még mindig nagyon nehéz otthon hagynom a kisfiamat, mikor elindulok futni, de tudom, hogy ezzel neki is jó példát mutatok, és most már nem bánja, ha elindulok. Sőt, mikor hazaérek, azt is szokta mondani: Anya, ügyes voltál!