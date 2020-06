Tíz éves lett Kylie Minogue egyik leghíresebb dala, aminek videoklipje nagy port kavart akkoriban

Igen, az All The Lovers című dalról van szó.

Ma van a szülinapja Kylie Minogue All The Lovers című számának, ami azonnal az LMBTQ közösség himnuszává vált, mivel többek között az elfogadásról és az inkluzivitásról szól. A szám videoklipjében egy rakás ember fehérneműben, az utca közepén kezd egymásra mászni úgy, mintha nem lenne holnap és elcsattan benne egy meleg csók is.

A klip megjelenésekor volt olyan ország, ami azt kérte Minogue-tól, hogy vágja ki azt az ominózus jelenetet, de ő nem volt rá hajlandó. A koronavírus elején összegyűjtöttünk pár olyan klipet, amit biztos, hogy nem forgathattak volna le mondjuk április közepén. Na, ez is pont ilyen.

A dal évfordulójára maga az énekesnő hívta fel a figyelmünket, ennek örömére meg is hallgatjuk.

Kiemelt kép: YouTube/Kylie Minogue