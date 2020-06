Megműtötték Árpa Attilát

Árpa Attila hónapokkal ezelőtt egy kaszkadőr mutatvány közben sérült meg. Elszakadt a térdszalagja, de az időközben berobbant koronavírus-járvány miatt elhalasztották a műtétjét.

Az egyik forgatáson ugranom kellett. Nem tűnt veszélyes vagy különösebb óvatosságot igénylő mutatványnak, mégis megsérültem. Nagyon fájt a lábam, és tudtam, hogy nagy baj van, azonnal elmentem az orvoshoz. Úgy volt, hogy néhány nappal később meg is műtenek, ám a járvány miatt halasztani kellett. Nemrégiben jelezték nekem, hogy itt az idő

– kezdte a Blikknek Árpa Attila.

Ha minden jól megy, akkor összesen két éjszakát kell bent töltenem, utána haza is engednek. Jó ideig mankóval fogok közlekedni, valamint vigyáznom is kell a lábamra. Bár korábban már tört el bordám, csuklóm, bokám, valamiért ez most sokkal jobban megviselt.