Tippeld meg, van-e másfél méter Zimány Linda és barátnői közt!

A szabadtér stimmelt, csak túl kicsi volt a hajó.

Feloldották már a járványhelyzet miatti korlátozásokat, már a legtöbb helyre be is lehet ülni, azonban a másfél-két méteres távolság tartására még mindig nagyon sok helyen hívják fel a figyelmet, hisz a koronavírus még nem tűnt fel, ezért továbbra is érdemes körültekintőnek lenni, például a szabadban találkozni másokkal.

Utóbbira nagyon odafigyelt Zimány Linda és nyolc barátnője, amikor egyikőjük születésnapját ünnepelték, mert ennek helyszínéül a Balatont választották, azonban egy olyan hajót, amin kilenc ember már egy kisebb tömegnek tűnt. A képet ide kattintva lehet megnézni, kattintás után pedig mindenki próbálja megtippelni, van-e másfél méter Zimány és barátnői közt.

Kiemelt kép: Instagram/Zimány Linda