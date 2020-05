Karrierje kezdetén azt hitték, hogy Rihanna egyslágeres előadó lesz

Még szerencse, hogy nem lett igazuk.

Most ünnepli karrierjének 15. szülinapját Rihanna, akinek a Pon de Replay című, első száma a napokban töltötte be a 15-öt. Rihanna ennek örömére adott egy nagyinterjút a Vulture magazinnak, amiben elmondta, hogy eleinte rengetegszer megkapta, hogy az emberek szerint nem viszi sokra és a Pon de Replay után hamar le is fő majd a hírneve.

Emlékszem, akkoriban nagyon sokszor mondták az arcomba, hogy egyslágeres csoda leszek. De halálra dolgoztam magam és bebizonyítottam, hogy tévednek. Amikor a második albumom kijött, az SOS és az Unfaithful, mindkettő dal csak úgy felrobbant!

Kiemelt kép: Instagram/@badgalriri