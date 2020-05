Czibók Lászlót körülbelül egy hét múlva próbálják ébreszteni az altatásból

Az Éjjel-nappal Budapestben Mikiként megismert, azóta már YouTube-on vloggerkedő Czibók Lászlóról május 21-én derült ki, hogy agyvérzést kapott. Czibók állapota azóta is súlyos, erről a Blikk írt, akik Czibók párja, Georgina videóiból tájékozódtak.

Megvolt a CT-vizsgálat, az orvosok pedig azt mondták, egy picit jobb az eredménye, mint pár napja volt, és stabilabb az állapota is. Megtudtam, hogy mindenképpen szerencsés Laci, hiszen fiatal és nagyon jó kondícióban van, ez is elősegíti a gyógyulását. Az orvosok szerint szerencse, hogy nem hirtelen robbant szét a vérrög az agyában, hanem csak folyamatosan szivárgott, mert ha nem így van, akkor azonnal meghalt volna. Körülbelül egy hét múlva próbálják ébreszteni az altatásból. Ha magához tér, akkor elindulhat a javulás folyamata, de kérdéses, hogy ez sikerül-e, az biztos, hogy sok drukkolásra, imára és segítségre lesz szükségünk, amikor ezt megpróbálják. Már jelentkezett is egy intézmény vezetője, hogy vállalják Laci rehabilitációját, ha eljutunk oda. Bár most még nem reagál semmire, simogatom, fogom a kezét és telefonon lejátszom neki azokat a hangüzeneteket, dalokat, amiket a rajongói küldenek neki, remélem, és hiszem, hogy hallja ezeket