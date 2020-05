Tegnap töltötte be az 50-et.

Akiről szó van, tegnap ünnepelte az ötvenedik születésnapját, mi pedig írtunk is arról, hogy milyen ügyekbe keveredett az évek alatt. Ezt a posztot ő maga osztotta meg Instagram-oldalán, amin még csak pár hónapos lehet. Már akkor is tudta, hogyan kell pózolni, a rózsaszín-fehér csíkos ruhácskája pedig akár még egy Dior babaruha is lehetne. A képen pedig nem más, mint Naomi Campbell szerepel.

Kiemelt kép: Instagram/@naomi