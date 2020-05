Mi történik éppen Madonna fenekével ezen a fotón?

Megpróbáltuk megfejteni.

Madonna posztolt egy fenékszelfit Instagramon, amin egyáltalán nem döbbenünk meg. Azon viszont annál inkább, hogy hogyan lehetséges, hogy ilyen izmos és kicsit egyébként furcsa is a feneke. Arról már egyszer megemlékeztünk, hogy valami nem volt rendben a hátsójával, ugyanis oldalnézetből annyira kiállt, hogy nem lehetett nem észrevenni. Most azonban úgy néz ki, mintha már vetekedni akarna Nicki Minaj fenekével, ami még Madonna számára is lehetetlen feladat. Lehet, hogy már hozzá is eljutott a hír, hogy most a nagy fenék a divat, ezért gyorsan ő is beszerzett egyet.

Kiemelt kép: Instagram/@madonna