Éneklésével a 96 éves, Alzheimer-kóros nagymama lett a brit tehetségkutató új kedvence

Nora Bartont most egy egész nemzet imádja.

A Britain’s Got Talent című tehetségkutató legutóbbi adásában végre történt valami olyan is, amitől nagyon jók is tudnak lenni ezek a műsorok: fellépett a színpadra a 96 éves Nora Barton, aki ezzel a show történetének legidősebb versenyzőjévé vált. A nagymamának egyébként Alzheimer-kórja van, lánya, Pam Dimbleby kísérte zongorán.

Előadta a The Loveliest Night Of The Year című számot, ami az 1951-es A nagy Caruso című film betétdala volt. Természetesen ledöbbent a nézőtér, többen meg is könnyezték a tényleg szép produkciót.

Négy igent kapott a zsűritől, így továbbment a következő körre.

Erre emlékeztek? Szintén Angliában történt:

Kiemelt kép: YouTube.com/Britain’sGotTalent