Mintha egy sötétkamrából énekelne Miley Cyrus ebben a klipben

Nem túl bizalomgerjeszt a látványvilág.

Miley Cyrus az amerikai Saturday Nigh Live műsor otthoni kiadásában szerepelt, ahol mindössze egy dalt adott elő, de olyan háttér előtt, ami gond nélkül elmenne bármelyik horrorfilmben is. A szóban forgó klipben minden vörös és fekete, mintha csak egy sötétkamrában vették volna fel a dalt, ráadásul Cyrus mögött meggyújtottak egy tábortüzet, ami a legkevésbé sem segít azon, hogy ez a díszlet nyugalmat sugározzon. Cyrus egyébként a Pink Floyd egyik dalát, a Wish You Were Here-t énekelte, amit itt meg it lehet tekinteni, Brad Pitt felkonferálásával:

