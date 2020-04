Tóth Gabi: Ideje a combomról is ledolgozni a hasamat

Négy és fél hónappal lánya születése után, Tóth Gabi úgy döntött, hogy elérkezett az idő a testmozgásra és arra, hogy a testét visszarendezze a terhessége előtti formájába. Bár nem kizárt, hogy az első edzés után feladja és rápihen még a dologra.

Azt hiszem ideje “visszarakni” mindent a helyére🤷🏼‍♀️😅 az utóbbi hónapokban gondolni sem bírtam a mozgásra.. mondjuk most is nehezen veszem rá magamat, de ideje, hogy a térdkalácsom visszakerüljön a helyére és ne a bokámon lógjon… a combomról is ideje ledolgozni a hasamat😅 meglátjuk meddig jutok… lehet, hogy egy edzés után dobom el a gyakorlatokat és megint hónapokig nem mozdítom meg a fenekemet🤷🏼‍♀️😂 … de pont ez a lényeg.. a testünk jelzi ha készen áll egy újabb megpróbáltatásra… nem kell erőltetni semmit… magam is látom, hogy mennyi feszes, naponta sportoló ember van… becsülöm őket és motiválnak is! De szerintem senki ne érezzen lelkiismeret furdalást ha időre van szüksége, hogy elhatározza magát a testmozgásra