Zac Efronnal együtt újra összeáll a High School Musical csapata

És Vanessa Hudgens is benne lesz a projektben.

Az ABC összehozta, hogy újra összeálljon a High School Musical csapata, miután a csatorna Bob Igerrel karöltve megkérte a film rendezőjét, Kenny Ortegát, hogy rántsa össze a régi csapatot, és készítsék el a Disney Family Singalong elnevezésű HSM-anyagot, aminek lényege, hogy Zac Efronék eléneklik majd a We’re All in This Together című számot, alatta meg olvasható lesz a dalszöveg, így mindenki úgy énekelheti, ahogy csak akarja.

Kiderült, hogy Efront csak az utolsó pillanatban érték el, de azonnal igent mondott.

Mellette Vanessa Hudgens is visszatér, ahogy a teljes szereplőgárda – számolt be róla a Deadline.

Ilyesmire számítsatok:

Ezt fogják elénekelni:

Kiemelt kép: FREDERICK M. BROWN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP