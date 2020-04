Képes vagy feldolgozni, hogy majdnem Reese Witherspoon lett a Spinédzserek főszereplője?

És azt, hogy Pamela Andersonból majdnem FBI-ügynök lett? Ikonikus filmszerepek, amiket kis híján más kapott meg.

Egyértelmű, hogy a Spinédzserek a ’90-es évek egyik legnagyobb filmes műalkotása. Benne van minden, ami akkoriban – egy tinédzser számára – fontos volt, az összes lehetetlen ruha, Paul Rudd, na meg persze Alicia Silverstone mint Cher Horowitz.

És akkor most próbáld meg elképzelni, hogy mi lett volna, ha Chert Reese Witherspoon alakítja.

via GIPHY

Mint kiderült, erre egészen nagy volt az esély. 2015-ben a film rendezője, Amy Heckerling mondta el, hogy a szerepre mindenki Witherspoont ajánlotta, meg is hallgatta, és szerinte is csodás volt. Aztán valahogy mégis Silverstone kapta a szerepet. Erről most Witherspoon is beszélt a BuzzFeednek, ezzel együtt pedig kiderült, hogy a meghallgatásokon még Kerry Washington is ott volt.

Nyilván nem a Spinédzserek az egyedüli olyan film, aminek főszerepét majdnem más híres színész kapta meg.

Ott van rögtön a Titanic, aminek női főszereplője Kate Winslet volt, a szerepet azonban majdnem Claire Danes kapta, aki egy évvel korábban már játszott együtt Leonardo DiCaprióval a Baz Luhrmann-féle Rómeó és Júliában. Pedig ők lehettek volna az új Tom Hanks és Meg Ryan, akik a 90-es években rengetegszer alakították egymás párját filmekben.

Az sem volt mindig egyértelmű, hogy Sarah Jessica Parker lesz a Szex és New York Carrie Bradshaw-ja. A sorozat készítője, Darren Star a szerepre eredetileg Dana Delany-t szánta, ám a színésznő nem vállalta a dolgot, amit később erősen megbánhatott, látva, hogy mennyire népszerű lett a sorozat. Delaney egyébként Bree Van de Kamp szerepét is visszamondta a Született feleségekben.

A ’80-as évek egyik leghíresebb és legtöbbet foglalkoztatott fiatal színésznője Molly Ringwald volt. A legtöbb John Hughes-filmben játszott, nem véletlen, hogy felajánlották neki Vivian Ward szerepét a Micsoda nő!-ben. Ringwald azonban nem akart prostituáltat alakítani, így a szerepet megkapta az akkor még gyakorlatilag ismeretlen Julia Roberts, aki azóta is borzalmasan sikeres, ellentétben Ringwalddal, aki szépen eltűnt. Ringwald ebben az időben egyébként lepasszolta a Ghost főszerepét is, amit Demi Moore kapott meg.

Ki jut eszedbe A Keresztapáról? Mármint Marlon Brandón túl. Igen, Al Pacino. Pedig a szerepet majdnem Jack Nicholson kapta meg, aki inkább nemet mondott. Ahogy nemet mondott Robert Redford, Dustin Hoffman, Warren Beatty és Ryan O’Neal is.

A Maffiózók című sorozat főszerepére sem James Gandolfinit szánták eredetileg. Először Ray Liottát kérdezték meg, aki inkább filmes karrierjére akart fókuszálni, és nem akart egy tévés sorozatban szerepelni. Így szépen lecsúszott arról, hogy ő legyen a tévézés történetének egyik legnagyobb sorozatában a főszereplő.

Azt is nagyon nehéz feldolgozni, hogy Forrest Gump majdnem John Travolta lett. A filmért végül Tom Hanks kapott Oscart, pedig eredetileg Travoltának szánták a főszerepet. Sőt, mielőtt Hanksnek ajánlották volna, megkérdezték még Bill Murray-t és Chevy Chase-t is. Évekkel később Travolta úgy fogalmazott, hatalmas hibát követett el azzal, hogy nemet mondott a felkérésre.

Ahogy valószínűleg megbánta döntését Matthew Broderick is, akinek minden lehetősége megvolt arra, hogy ő legyen Walter White a Breaking Badben. A drogfőzésben kezdő kémiatanár szerepét végül Bryan Cranston kapta meg.

Egészen ijesztő pletykának tűnik, pedig igaz, hogy Scully ügynök szerepét Gillian Anderson előtt egy másik színésznőnek, Pamela Andersonnak szánták. Most mindenki próbálja meg elképzelni az X-aktákat Pamela Andersonnal, és próbáljon meg komoly arcot vágni.

Kiemelt kép: Alicia Silverstone és Reese Witehrspoon – Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images