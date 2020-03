Bíró Ica a melltartójából csinált maszkot

Bíró Ica mindenkit arra buzdít, hogy maradjon otthon, de ha valamiért mégis ki kell mozdulni, akkor védekezzen a koronavírus ellen. Például egy házi készítésű arcmaszkkal. A sajátjait a közösségi oldalán mutatta meg.

Házilag készítsetek védő maszkot, ha vásárolni kell menni! (…) A szivacsos melltartó a legjobb, a fekete maszk nekem is abból van és az egyből kettőre jó, csak egy kis gumi kell hozzá… Feltettem több verziót is, hogy hogyan kell csinálni egy darab anyagból is kendőből stb.. fő, hogy legyen védelem! Csináljátok meg, ha menni kell vásárolni, akkor legyen rajtatok legalább ez!!!