Mihalik Enikő belázasodott New York-i otthonában

Mihalik Enikő belázasodott New York-i otthonában

Az orvosa szerint azonban nincs koronavírusa.

A csütörtöki Reggeli Skype-on kapcsolta a New Yorkban élő Mihalik Enikőt, aki több okból is nyúzottan ült be a kamera elé. Egyrészt mert nála hajnali kettő volt, másrészt, mert megbetegedett.

Egy picit beteg vagyok, belázasodtam, de felhívtam az orvosomat és szerinte semmi köze nincs a koronavírushoz, csak egy egyszerű influenzáról van szó. A lázam nem szökött fel nagyon magasra, a legmagasabb 38,4 volt és ő azt mondta, hogy ha 38,5 fölé szalad hirtelen és ott is marad, akkor bemehetek a kórházba egy tesztért, habár itt még nem is tesztelnek, ha nem megy 39 fölé az ember láza. És nem is köhögök, nincs száraz köhögésem

– mondta Mihalik Enikő, aki csak akkor lép ki a lakásból, ha boltba megy vagy a kutyáját sétáltatja, a divatszakma ugyanis teljesen leállt.

Kiemelt kép: rtl.hu