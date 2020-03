Libabőr: Gal Gadot és 25 másik karanténban lévő sztár együtt énekelt

Az eddigi legjobb karantén-dal.

A színésznő közösségi oldalán jelentkezett be önkéntes karanténja hatodik napján és egy nagy meglepetéssel is készült. Azon gondolkodott, hogy a koronavírus mennyire összehozta a világot azáltal, hogy mindannyian ugyanazt éljük át, ráadásul egy interneten terjedő videó is inspirálta, amin egy olasz fickó trombitázik az erkélyén, így megcsinálta a saját változatát.

Gal Gadothoz 25 sztár csatlakozott, többek között Sia, Amy Adams, Zoe Kravitz, Jimmy Fallon, Will Ferrell, Natalie Portman vagy Kai Gerber és egymástól távol, együtt énekelték el John Lennon Imagine című dalát. Mindenki egy-egy sort. Hidegrázós.

Kiemelt kép: Instagram/@gal_gadot