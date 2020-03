Álarcos énekes: Hide The Pain Haroldról került le a maszk

Az egyik produkciót megkönnyezték a nyomozók.

Az Álarcos énekes legutóbbi adásában az Oroszlánról került le a maszk és kiderült, hogy Opitz Barbi énekesnő bújt alatta, vagyis bejött Csobot Adél tippje.

Az eheti adás első összecsapása a Szörnyecske és a Kutya között volt. Előbbi a Skibidit adta elő, ami két dologra utalhat, hogy az illetőnek nincsen jó hangja, illetve arra, hogy a szerkesztők még mindig viccesnek tartják 2020 márciusában is azt az egy poénos, rég lejárt szavatosságú mémdalt. Sebestyén Balázs elő is állt egy merész tippel, szerinte Arató András, vagyis Hide The Pain Harold van a jelmez alatt. Gáspár Laci Fecsóra tippelt, Csobot pedig megkérdezte az egyik nyom kapcsán, hogy Józsefváros hányadik kerület.

Ezután következett a Kutya, akitől már-már meghatódtak a nyomozók, olyant énekelt, Gáspár gyakorlatilag egy X-Faktoros értékelést mondott utána arról, hogy mennyire alázatos, Sebestyén rámutatott a fura szituációra, hogy már-már elérzékenyültek egy produkciótól, miközben kutyajelmezben adták elő. Ez a csodálatos ebben a műsorban.

A versenyzők egyébként három nyomot mondtak magukról, amiből az egyik nem igaz és csak félrevezetés. A Kutya elmondta, hogy Csobotot jól ismeri, amire ő megfejtette, hogy Józan László lesz az a Barátok köztből, akivel játszott már együtt színpadon. Azt is elárulta, hogy hetente csak egy napot dolgozik, Dancsó Péter rögtön rávágta, hogy akkor youtuber. Gáspár szerint ez volt a kamuinfó, ugyanis ilyen nem létezik. A párharc győztese végül a Kutya lett.

Ezután következett a Fagyi és a Polip összecsapása. Előbbi kapcsán felmerült Istenes Bence exe, Kovácsovics Fruzsina, Istenes pedig elkezdett rögtön végignézni a testén, hátha felismeri, mutatott rá éles szemmel Sebestyén. Megállapították róla, hogy érett hangja van, de ennél sokkal közelebb nem kerültek a megoldáshoz. Ezután jött a Polip, aki a Takarítónőt adta elő az Animal Cannibals-től, és a nyomozók abban sem voltak biztosak benne, hogy nő vagy férfi. Az egyik nyom az volt vele kapcsolatban, hogy fél a pókoktól, amire Gáspár mondott egy merészet: Aurélio. Róla a két téves és egy helyes állításos résznél megkapták a nyomozók, hogy autóversenyző szeretett volna lenni, tehetségkutatós volt, és rövid haja is volt, Csobot bedobta a kalapba Keresztes Ildikó nevét. A közönség végül a Fagyit szavazta tovább.

Szóval a nyomozókra hárult a feladat, hogy eldöntsék, hogy a Szörnyecskét vagy a Polipot leplezik le. Dancsó elmondta, hogy tiszteli a versenyzőkben, hogy tudnak titkot tartani, ő elmondaná mindenkinek. Végül kimondta, hogy a Polip a továbbjutó. A Szörnyecske kellett leleplezze magát. Csobot és Gáspár végső tippje Dombóvári István volt, többiek maradtak Arató Andrásnál. És igazuk lett, ugyanis tényleg Hide The Pain Harol volt a Szörnyecske jelmez alatt.

Ezzel pedig Gáspár Laci az egyetlen a nyomozók közül, akinek nincs egyetlen pontja se egyelőre helyes tipp híján.

Kiemelt kép: RTL Klub