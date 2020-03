Post Malone elárulta, hogy miért tetováltat folyamatosan az arcára

Az önbizalomhiányával kapcsolatos az oka.

Post Malone szerepel a GQ Style tavaszi/nyári kiadásának címlapján, a magazinhoz készült interjúban pedig megkérdezték, hogy miért tetováltat annyi dolgot az arcára.

Csúnya egy rohadék vagyok. Talán valamennyire az önbizalomhiányomból jön, mivel nem szeretem azt, ahogy kinézek, szóval inkább valami király dolgot tetetek az arcomra, hogy amikor tükörbe nézek, azt mondhassam magamnak, hogy menőn nézel ki haver, és legyen némi önbizalmam a külsőmmel kapcsolatban.

