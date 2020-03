Ez egy divatos verzió.

Kim Kardashian felelevenítette azt az egészen fura koncepciót, amiben Vanessa Beecroft fotózta. A képeken még szőke celebre egy divatos “kényszerzubbonyt” húztak, amit akár egy nyakig érő harisnyának is nevezhetünk, de valószínűleg még sok más kreatív megoldást is ki lehet találni rá, hogy pontosan miről is van szó.

Kiemelt kép: Instagram/@kimkardashian