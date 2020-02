Mariah Carey olyan magas hangot énekelt ki, hogy szinte látom, ahogy megreped a monitorom

Az énekesnő nyolcéves lánya szeretett volna készíteni egy TikTok-videót, aminek apropója egy úgynevezett High Note Challenge, azaz minél magasabb hangot kell kiénekelni a felvétel közben. Némi csalás történt, merthogy a kislány helyett Carey mutatta meg, milyen az, ha belead apait-anyait.

Valaki meg is jegyezte egy következő tweetben, hogy akik stúdióművésznek titulálják Carey-t, hallgassák meg az eredeti poszt alatti videót, ahol az énekesnő nagyon komolyat énekel élőben.

When your daughter wants to do a #highnotechallenge https://t.co/nKX39P6Ezl pic.twitter.com/d3pVX70oVr

— Mariah Carey (@MariahCarey) February 25, 2020