Anti bácsi nem kér pénzt a fellépéseiért

Zdroba Patrik pedig megkapta álmai mikrofonját ajándékba rajongóitól. A Fókusz az előző széria versenyzőinél járt.

A Fókusz mai adásában meglátogatta a volt X-Faktorosok közül Zdroba Patrikot, Vanek Andort, Dárdai Blankát, és Anti bácsit. Dárdai saját dalokon dolgozik és vlogol, de azt tervezi, hogy belekóstol a műsorkészítésbe és el tudja képzelni magát a jövőben a kamera másik oldalán is. Vanek visszatért a suliba, lovagol, és szeretne akár hosszabb távra is külföldre költözni, emellett fellépésekre jár. Zdroba visszatért a banki melójához, de mellette egy Abba tribute zenekarban énekel, pár rajongója pedig meglepte az áhított mikrofonjával, amit Celine Dion is használ. Anti bácsi pedig gyerekdalokat tanul, unokára vágyik, továbbá ő is fellépésekre jár, viszont nem kér érte pénzt. Ízelítőt kaphatunk a riportból a dalból is, amit a döntőben énekelt volna, ha eljut odáig.

Kiemelt kép: RTL Klub