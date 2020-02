Szulák Andrea: A férfiak sokkal romantikusabbak kezdenek lenni, mint a nők

Továbbá szerinte a nagy emancipáció közepette a nők már egyre kevésbé hagyják a férfiaknak, hogy férfiak legyenek.

Most nagyon furcsát fogok nektek mondani – kezdte mondandóját Szulák Andrea a Nyugi! Köztünk marad… legutóbbi epizódjában és egyáltalán nem túlzott. Azzal a felütéssel indított, hogy szerinte a férfiak sokkal romantikusabbak kezdenek lenni a nőknél, aztán azzal folytatta, hogy a nők is benne vannak abban, amikor tönkremennek kapcsolatok, mert bár tök jó, hogy a nők emancipálódtak, csak kezdik elveszíteni a nőiességük azon részét, hogy engedjék a férfiakat férfiaknak lenni, bármit is jelentsen ez. Nekünk ugyanis ötletünk sincs, addig az újszerű megállapításig jutottunk csak, hogy a nők miatt is tönkremehet egy kapcsolat, nem csak a férfiak miatt.

