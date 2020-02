Barta Sylvia megmutatta, mennyit számít az, ha kisminkeli magát

Arca egyik felét natúran hagyta, a másikat kisminkelte.

A magyar Jennifer Lopez, az 50 évesen is baromi jól kinéző Barta Sylvia Instagramon is aktív. Most egy kihívás keretében osztotta két részre arcát: az egyik felét natúran, smink nélkül hagyta, a másikat pedig kisminkelte. Legutóbb amiatt írtunk Barta Sylviáról, mert Pachmann Péternek – finoman szólva – nagyon bejöttek az időjárás-jelentő fürdőruhás képei, amikkel rövidtávú tervei is voltak.

A poszthoz egyébként azt írta:

Dolgozó, médiában szereplő nőként minden nap igyekszem a legjobb arcomat és formámat mutatni, hogy ezzel másokat is inspiráljak az egészséges életmódra és megújulásra.

Így hát fogtam magam és először applikáció nélkül, csak magam rajzoltam át a valóságot…🙈-filtereket és a valóságot megváltoztató szűrőket eddig sem használtam soha!