Nem tudni, hogy Murray-t ezúttal is megharapta-e annyiszor az állat, mint az 1993-as film forgatásán.

Már az ötvenmilliós nézettséget is átlépte a YouTube-on a Jeep új reklámja, amit a Super Bowl alatt mutattak be, és amiben Bill Murray visszatért az Idétlen időkig című filmklasszikus főszerepébe. Most egy forgatási videót tettek közzé, amiből kiderült pár dolog:

Murray imádta a forgatást,

ez volt a színész első igazi reklámja,

valamint élő mormotával forgatták a jeleneteket, akire védősisak is került bizonyos részeknél.

Kiemelt kép: YouTube.com/Jeep