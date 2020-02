Mármint szó szerint. Íme a februári naptárfotója!

Kiszel Tünde idei naptárja foglalkozások tematikával jelent meg és a naptárkirálynő szerencsére idén is tartja azt a jó szokását, hogy minden hónap elején megosztja Instagram-követőivel is naptára vonatkozó oldalát. Februárban őrnagy lett belőle, a fotón pedig látszólag alaposan meg is fegyelmez egy bakát. Erős évnek nézünk elébe.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kiszel Tünde 😍💖💞💕❤️ (@kiszeltunde_) által megosztott bejegyzés, Febr 3., 2020, időpont: 12:13 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram / @kiszeltunde_