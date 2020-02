Billie Eilish négy Vogue címlapot is kapott

A patinás divatmagazin új száma négy különböző címlappal jelenik meg, mindegyiken a 18 éves popsztár szerepel.

Billie Eilish még csak nemrég töltötte be a 18-at, de már Grammy díjas világsztár, méghozzá a legfiatalabb azon nyertesek közül, akik elhozták az év lemeze és az év dala díjat is. Igencsak lenyűgöző rezüméjéhez most a Vogue címlapját is hozzá tudja tenni, ráadásul ritka módon négy különböző címlapot is kapott. A legnagyobb divatmagazin ugyanis felkért három különböző fotóst, hogy mindegyik lőjön egy saját címlapot, tovább egy mindössze 16 éves grafikussal egy negyedik, rajzolt címlapot is készíttetett a márciusi számuk digitális verziójához.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Vogue (@voguemagazine) által megosztott bejegyzés, Febr 3., 2020, időpont: 5:35 (PST időzóna szerint)

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Vogue (@voguemagazine) által megosztott bejegyzés, Febr 3., 2020, időpont: 5:38 (PST időzóna szerint)

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Vogue (@voguemagazine) által megosztott bejegyzés, Febr 3., 2020, időpont: 5:41 (PST időzóna szerint)

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Vogue (@voguemagazine) által megosztott bejegyzés, Febr 3., 2020, időpont: 5:47 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram / @voguemagazine