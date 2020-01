Eddie Murphy elárulta, melyik volt volt a legrosszabb tanács, amit valaha kapott

Rodney Dangerfield komikuslegenda adta neki, az idő végül Murphy-t igazolta.

Eddie Murphy a W magazin videóinterjújában elmesélt egy érdekes sztorit Rodney Dangerfield (Golfőrültek, Vissza a suliba, Örökkön örökség, Született gyilkosok) komikuslegendáról, aki bevallása szerint a legrosszabb tanácsot adta neki karrierje során. Fiatal, még viszonylag kezdő komikusként megkérte Dangerfieldet, hogy nézze meg az egyik standup fellépését, építő kritika reményében. Ez volt a reakciója utána:

Hé gyerek. Fogalmam sincs, hogy viszed-e valamire ezzel a sok káromkodással, meg a rassz cuccal.

Murphy-nek nem esett jól, de nem változtatott a műsorán. Pár évvel később a Saturday Night Live egyik legfiatalabb szereplője lett, ahogy standuposként is sztárrá vált, főleg káromkodással teli, rasszizmussal is gyakran foglalkozó poénjainak köszönhetően, 26 éves korára pedig már az egyik legnagyobb világsztár volt. Szóval az idő őt igazolta. Azt is elmesélte egyébként, hogy Pam Grier színésznőé volt az első női mell, amit valaha látott, még 13 éves kora környékén a moziban. Később dolgozott vele, emiatt picit kínosan is érezte magát.

Kiemelt kép: YouTube