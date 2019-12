Diddy szülinapi partiján valaki filmezni próbálta Beyoncét, de Jay-Z nagyon durván közbelépett

Ötvenedik születésnapját ünnepelte Diddy, emiatt pedig rendezett egy elég nagy partit, ahol persze a Kardashian-család is ott volt, nem beszélve Naomi Campbellről és Post Malone-ról.

Meghívást kapott Beyoncé és Jay-Z is, az énekesnő például kimondottan jót bulizott egy kiszivárgott felvétel szerint. Az látszik, hogy Beyoncé Kelly Rowlanddel és barátnőivel táncol, valaki pedig az énekesnő mellett telefonnal filmezi a táncot.

Erre eléggé beidegesedett Jay-Z, és szó szerint kidobta a férfi kezéből a mobilt, hogy ezt azért mégsem kellene.

Már hatmillió megtekintésnél jár a videó, ami a második lesz, eggyel lentebb:

#2. Another angle of Saweetie partying with Kelly & Beyoncé at Diddy’s 50th birthday party last night. pic.twitter.com/3ba3Gi3kKN

