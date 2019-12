Két 15 éves diákjával is szexelt az uszodában az iskola alkalmazottja

Az egyik diákkal már hosszabb ideje volt kapcsolata.

Egy floridai oktatási asszisztens két 15 éves diákjával is szexelt a település uszodájában. A 27 éves Kirstie None Rosa az egyik tanulóval több alkalommal is lefeküdt, volt, mikor a fiúnál, volt, mikor a saját East Naples-i lakásában – írta a Fox helyi kiadása alapján a New York Post.

Egy alkalommal Rosa mindkét fiúval a SnapChaten keresztül beszélte meg, hogy elviszi őket kocsival egy buliba. Ott alkoholt adott nekik, de miután a parti házigazdája rájött, hogy középiskolások, kiebrudalta őket a házból. A nő ezután a lakásába, majd a uszodába vitte őket.

Ott a biztonsági kamerák felvették, ahogy az iskolai alkalmazott a két diákkal szexel a medencében.

Azt a helyi sajtó nem tudta meg, hogy mindkettővel egyszerre vagy külön-külön.

Rosát a hétvégén tartóztatták le, nem csak ezért, hanem mert marihuánával is ellátta őket.

