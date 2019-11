Újra láthatjuk benne Kanye apját is.

Kijött a második klipes dal Kanye West új albumához, a vallásos Jesus Is Kinghez, a Closed On Sunday-hez készült videóban pedig felbukkan nejének, Kim Kardashiannak a fél családja: közös gyerekeik mellett láthatjuk Kourtney Kardashiant és gyerekét, sőt, Kris Jennert is. Sőt, még Kanye apja is szerepel benne és vélhetően ha nem is ugyanakkor, de ugyanott forgatták ezt is, mint a Follow God videóját, ugyanis ugyanazt a ruhát viseli, mint abban a videóban.

