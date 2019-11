És egy vallomás is járt hozzá.

Az X-Faktor két mentora néhány napja avatta be a nyilvánosságot abba, hogy egy párt alkotnak. A bejelentést egy közös fotóval oldották meg és most jött még egy, amit Dallos Bogi posztolt és ami jóval intimebb, mint az előző. Az énekesnő ráadásul egy vallomást is írt.

Én büszke vagyok rád, és nagyon szeretlek! ❤️

Puskás Peti pedig bekommentelt egy visszafogott „Szeretlek”-et.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Dallos Bogi 🦋 (@dallosbogi) által megosztott bejegyzés, Nov 24., 2019, időpont: 9:06 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@dallosbogi