Csodálatosan néz ki az új előzetes.

Új Spongyabob-film készül The SpongeBob Movie: Sponge on the Run címmel, amit majd valamikor június közepén mutatnak be Magyarországon. Érdekesség, hogy Hans Zimmer lesz a film zenefelelőse, most pedig kijött egy új előzetes az alkotáshoz.

A sztoriról röviden: eltűnik Spongyabob házikedvence, Csigusz, így elindulnak a megkeresésére. Az előzetesből kiderül, Keanu Reeves is cameózik egyet:

Kiemelt kép: YouTube.com/MovieCoverage