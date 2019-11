Király Linda a HOT! Magazin legújabb számában beszélt Seven nevű kutyájáról, akit korábban fogadott örökbe. Kiderült, az eb egy texasi kopó:

Seven egy 15 éves, boston terrier fajtájú kutyus. Texasban fogadtam örökbe. Még az ugatása is akcentusos. Mindenhová jött velem. Mondhatni, bejárta velem a világot! Most már inkább otthon pihen, az exem vagy a családom vigyáz rá, ha el kell utaznom