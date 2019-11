Most megnézheted, hogyan reagál Cardi B arra, ha idegesítőnek nevezik

Kimmel műsorában a celebek már megint gonosz kommenteket olvastak.

Jimmy Kimmel műsorának egyik visszatérő és talán legnépszerűbb szegmense a Mean Tweets, amikor leültetnek egy halom amerikai hírességet, hogy olvassák fel a róluk szóló gonosz tweeteket, amiket a szerkesztők válogattak. Most újabb, első sorban zenészekre koncentráló kiadással jelentkezett, amiben többek között Billie Eilish megkapja, hogy úgy öltözik, mintha a talált tárgyak osztályáról vette volna fel, amit talált, Lizzo visszavág az otromba kövérezésre, Cardi B pedig megtudja, hogy valaki szerint még akkor is nagyon hangosnak tűnik, amikor le van némítva a tévé.

Kiemelt kép: YouTube