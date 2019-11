Dobó Ági: Gyakorlatilag meddővé nyilvánítottak

Ennek ellenére végül mégis lett két gyereke.

A Lélekközösség Peller Mariannal mai adásában az újrakezdés volt a téma, Dobó Ági pedig olyan meglepő dolgot mondott erre, hogy Pellernek is kikerekedtek a szemei. Az egykori szépségkirálynő, aki a Nyerő párosban is versenyzett anno, két gyerek édesanyja jelenleg, viszont a születésük előtt egy orvos meddővé nyilvánította. Elmondták neki, hogy természetes úton nem születhet gyereke, de beavatkozással is erősen kérdéses, csak hatalmas küzdelem árán jöhet létre. Ő viszont nem adta ezt fel, végül pedig csak összejött az anyaság.

Kiemelt kép: YouTube