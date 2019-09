Aranyosan kínos, ahogy Reese Witherspoont TikTokozni tanítja a fia

Megidézi a Steve Buscemi-s fiatalos mém szellemiségét.

Reese Witherspoon kirakott Instagramra egy videót, amiben fia, Deacon Philippe megtanítja TikTokozni. Illetve először elmagyarázza neki, hogy mi is az a TikTok, aztán jön egy már-már aranyosan kínos szegmens, ahogy fia táncolni tanítja Witherspoont, fia egy ponton meg is jegyzi közben, hogy ez nagyon ciki. Aztán végül elkészíti első videóját a platformra. Szóval ezentúl a színésznőt is megtalálhatjuk majd valószínűleg TikTokon.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) által megosztott bejegyzés, Szept 29., 2019, időpont: 9:00 (PDT időzóna szerint)

Ha nem akarsz lemaradni a celebhírekről… akkor neked szól legújabb Facebook-oldalunk, a Nejlon, ahol éppen egy szuper közösség épül és ahol a hazai híres és/vagy érdekes emberek vannak a középpontban.

Kiemelt kép: V E Anderson/WireImage