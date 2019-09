Tiësto megnősült a sivatagban

Az 50 éves DJ elvette 24 éves barátnőjét.

A világhírű elektronikus zenei producer, Tiësto tavaly jegyezte el fiatal barátnőjét, Annika Backes-t, most pedig a sivatagban megtörtént az esküvő is. A DJ egyébként 50 éves, újdonsült felesége pedig 24, vagyis 26 év korkülönbség van köztük. A Blikk szúrta ki, hogy képeket is megosztott Backes az Instagramján.

Sok boldogságot kívánunk és szeretnénk kérni Darude-tól a Sandstormot az ifjú párnak, meg mindenkinek, aki szereti.

Kiemelt kép: Taylor Hill/Getty Images