Brad Pittnek és Ellen DeGeneresnek van egy közös exe

Ez miért csak most derült ki?

Brad Pitt volt a legutóbb Ellen DeGeneres show-jának vendége, és nyilván beszéltek egy sort az Egyszer volt egy Hollywood című filmről, amiben Pitt játszik és most mutatták be, de ennél sokkal érdekesebb témák is felmerültek. Például hogy először valamikor a 80-as évek végén, vagy a 90-es évek elején találkoztak, méghozzá egy Melissa Etheridge nevű nő medencés bulijában, ahol Pitt szerint az akkori csajára ráhajtott DeGeneres.

Erre DeGeneres csak annyit mondott, hogy nem sokkal utána randizott Pitt egy másik volt barátnőjével is, de ezt inkább majd beszéljék meg a kamerák nélkül, vagyis a lényegről lemaradtunk, és soha nem derül ki, hogy ki is volt a közös ex.



Kiemelt kép: EllenTube