Kirsten Dunst szerint könnyebb dolgozni, mint otthon lenni a gyerekkel

Az anyasággal kapcsolatban azt mondta, hogy állandóan fáradt.

A People arról ír, hogy Kirsten Dunst örül, hogy végre visszamehetett dolgozni, legalábbis úgy fogalmazott,

sokkal könnyebb visszamenni dolgozni, mint otthon lenni anyaként.

Mondjuk ehhez aztán hozzátette, hogy a munka és az anyaság mellett állandóan fáradt is. Viszont arról is beszélt, hogy megkönnyebbült, amikor rá tudta bízni az anyósára a fiát, és újra munkába tudott állni.

A színésznő Jesse Plemonsszal közös fia születése után fél évvel már újra forgatott, akkor kezdte el az On Becoming a God In Central Florida című sorozatát, ami a 90-es években játszódik, és amiben a színésznő egy özvegyet alakít, aki egy vidámparkban dolgozik minimálbérért, aztán meg egy szektához hasonlító, piramisjátékos cégben köt ki.

Kiemelt kép: Amy Sussman/Getty Images