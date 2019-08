Jennifer Lopez pulcsiban strandol, de így is nehéz becsukni a szánkat

Minden héten rá tudunk csodálkozni az énekesnő testére.

A 2003-as Charlie angyalai című film után mindenki arról beszélt, hogy mennyire abszurd, hogy Demi Moore ennyi idősen is ilyen jól néz ki, pedig Moore akkor csak 40 éves volt. Ehhez képest itt van Jennifer Lopez, aki pedig nemrég töltötte be az ötvenet, és még úgy is nehéz becsukni a szánkat a strandolós fotója láttán, hogy egyébként pulcsiban van rajta.

A kommentek közt többen is hasonlóan reagáltak, például Khloé Kardashian is, aki szivecskés szemű emojik kíséretében csodálkozott rá, hogy az énekesnőnek milyen teste van.

Kiemelt kép: Instagram/Jennifer Lopez