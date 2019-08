Kim Kardashian óriási műsírást rendezett, miután elveszítette a gyémántfülbevalóját az óceánban

A családtagjai rekciói azonban még zseniálisabbak.

A Kardashian-Jenner család realityje, a Keeping Up With The Kardashians egy régi felvételt osztott meg YouTube csatornáján. A címben említett tragikus, majd (spoiler!) happy enddel végződő esemény valamikor 2011 és 2013 között játszódott, ugyanis Kim Kardashian párja akkor még az egykori profi kosaras, Kris Humphries volt.

Utóbbi meggondolatlan döntése nyomán történt egyébként a majdnem végzetes baj. A sportoló ugyanis bedobta az óceánba barátnőjét, akinek a csobbanás miatt kiestek a füléből a gyémántfülbevalói. Kim Kardashian azonnal hisztizni és műsírni kezdett, majd elrohant az anyjához, hogy elmesélje problémáját.

Kris Jenner azzal próbálta meg nyugtatni a lányát, hogy nem túl mély a víz és tiszta is, biztosan meg lesz az ékszer. Eközben kidugta a fejét saját bungalójából Kourtney Kardashian is, aki közölte testvérével, hogy embereke halnak meg, miközben ő ilyenek miatt siránkozik.

Végül Kim Kardashian és az anyja visszaértek a tetthelyre és kiderült, hogy csodálatos módon meglett a gyémánt. Az akkor még plasztikamentes Kylie Jenner – igen, tényleg ő az, aki magyaráz, hiába nem lehet felismerni – elmondta, hogy akkora volt a kő és úgy csillogott, hogy simán rátaláltak.

Kiemelt kép: YouTube/Keeping Up With The Kardashians