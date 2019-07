Kim Kardashian fotóján két olyan dolog is van, amit szinte sose látunk

Akkor most visszamegyünk az időben 38 évet.

Jameela Jamil megint beszólt Kardashiannak, most a testalapozója miatt

A celeb nemrég a testalapozóját tesztelte anyai nagymamáján, aki még 85 évesen is elég bevállalós. Kim Kardashian most a másik nagyijáról is posztolt, aki már nincs vele.

A képen pedig nemcsak őt lehet látni, hanem Kim Kardashiant is csecsemőként, amire nem sűrűn van példa.

Én és a Nanám. Az apukám anyukája, Helen Kardashian volt a legjobb. Olyan erős volt. Hiányzol Nana

– írta Kim Kardashian.

Kiemelt kép: Instagram/@kimkardashian