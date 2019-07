Lady Gagát elcsípték smárolni valakivel, aki nem Bradley Cooper

Most ér véget mindenki álma, aki a Csillag születik után abban bízott, hogy összejöttek.

Amióta kijött a Csillag születik, a sajtó azóta össze akarja boronálni a film két szerelmesét, Bradley Coopert és Lady Gagát, utóbbi év elején fel is bontotta jegyességét, előbbiről pedig azt pletykálják, hogy éppen válik. Éppen ezért gőzerővel cikkezett a külföldi bulvársajtó arról, hogy biztosan azért, mert együtt vannak, olyan bizarr dolgokat is terjesztve, hogy Gaga és Cooper neje, Irina Shayk is terhes a színésztől. Úgy tűnik, hogy végre véget érhetnek ezek a pletykák. A People magazin ugyanis robbantotta a bombát exkluzív fotókkal, amin látni lehet, hogy Lady Gaga csókolózik Dan Hortonnal, a hangmérnökével. A 37 éves hangmérnök egyébként tavaly november óta dolgozik együtt az énekesnővel, írja az E! News, korábban pedig olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Camila Cabello, Bruno Mars, Justin Timberlake, Taylor Swift, vagy Jay-Z, Lenny Kravitz pedig valóságos rajongója a szakembernek. Egyelőre ugyanakkor többet nem tudunk, pusztán a fotókból lehet következtetni, hogy valószínűleg nem csak barátok, azok ritkán szoktak csókolózni. A fotókat IDE kattintva lehet megnézni.

Kiemelt kép: James Devaney/GC Images